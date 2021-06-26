طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغه الأولي والتفاضل والتكامل من المنزل

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واصل طلاب الثانوية العامة،الجمعة، أداء الاختبارات التجريبية الثالثة والأخيرة لشهر يونيو من المنزل، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الامتحانات علي موقعها الإلكتروني من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة التاسعة مساءا.

وأتاحت الوزارة الامتحانات في مواد اللغة الأجنبية الأولي والرياضيات البحتة التفاضل والتكامل.

وأتاحت الوزارة نماذج الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة لشهر يونيو، حيث تتيح الوزارة الأسئلة والإجابات لتدريب الطلاب على نمط الأسئلة الجديد، وذلك على موقع الوزارة عبر الرابط التالى:

https://moe.gov.eg/ar/june_test2021_3sec/?fbclid=IwAR3e9gBy1_Gcg4LiIQHlkrQtGI0QGdeAEr6xOVOjkYhqBv9gABliA6WjqYg

جدير بالذكر أن الوزارة أعلنت، ضوابط وآليات امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء) لطلاب شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة وطلاب مدارس المكفوفين ومواد (التربية الدينية، التربية الوطنية) لطلاب مدارس المتفوقين (STEM) وطلاب المدارس الدولية وطلاب مدارس النيل على الموقع الرسمي للوزارة اعتبارًا من يوم السبت 2021/7/3.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة الامتحانات على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه لرئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان، تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.

وبالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب في أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل).

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن وعلى أن يتم الإجابة في نفس ورقة الأسئلة وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.