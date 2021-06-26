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إزالة مباني مخالفة ورفع 145طن مخلفات بمدينة الواسطى في بني سويف

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إزالة مباني مخالفة ورفع 145طن مخلفات بمدينة الواسطى في بني سويف إزالة مباني مخالفة ورفع 145طن مخلفات بمدينة الواسطى في بني سويف

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قال المحاسب محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، ان الوحدة المحلية لقرية إطواب قامت بالإزالة في المهد لحالتي تعد بالبناء المخالف على قطعة أرض زراعية بزمام القرية حفاظا على الرقعة الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه تم رفع مخلفات ونواتج تطهير 145 طنا، لافتات إلى أنه تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة والجمع من المنازل بالمدينة والقرى، و تمهيد وتسوية الطرق الترابية، حيث تم رفع 65 طن من القمامة والأتربة بمناطق متفرقة من شوارع المدينة علاوة على 80 طن نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي الميمون وإطواب وميدوم وأبو صير الملق وقمن العروس وتمهيد الطرق الترابية، فضلاً عن متابعة الوحدة والمجالس القروية تنفيذ قرار غلق المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي والمطاعم في المواعيد المحددة لذلك والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

المصرى اليوم

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