راندا البحيري ترد على مُتابع انتقد الوسط الفني بسبب حلا شيحا: «مش هسامحك»

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هاجمت الفنانة راندا البحيري أحد المُتابعين الذي وصف الوسط الفني بـ«السئ»، لذلك اعترضت الفنانة على كلمات المتابع محاولة تلقينه درسًا بكلماتها.

فقال المتابع معلقًا على صورة للفنانة حلا شيحا مع زوجها الداعية معز مسعود، بعدما علّقت عبر «انستجرام»: «بحمد ربنا أني أخيرًا لقيت التوازن بين أني أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة به من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص».

وتابعت: «بسبب (كورونا) اتأخر جدًا في نزوله وأنا كمان حالي أتغير وأتجوزت الحمدلله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وبتمنى التوفيق لكل زملائي»، فيرد المتابع على كلماتها: «بعيدًا عن الشخصية المهم أنها ترجع للصح وتبعد عن الوسط اللي كله (مساوئ) ربنا يهديها ويصلح منها».

من هنا، تقرر «البحيري» التدخل والرد قائلة: «الوسط اللي حضرتك بتقول عليه (سئ) مش هيسامحك يوم الدين ولا أنا شخصيًا هسامحك ولا هسامح في حقي يوم العرض، أنا من الوسط وأنتمي له وعمر ما حد ضايقني من الوسط الفني.. كل اللي ضايقوني كانوا زي حضرتك من خارج الوسط.. الوسط اللي أنت متابعه وبتستنى أخباره لو فعلا سئ لا تتفرج علينا ولا تتابع مسلسلاتنا».

واستكملت: «وكنت عايزه أقولك أن معظم اللي بيكتبوا زيك كلام عامل كده أول ما بشوفوني أو بيشوفوا أي ممثل بيطلبوا أنهم يتصوروا معاه ويدّعوا أنهم بيحبوه وبيكونوا مبسوطين جدًا بالصورة».