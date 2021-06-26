أخبار عاجلة

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة -
رئيس البناء الوطني الجزائري يؤكد أحقية شباب ورقلة في التظاهر السلمي ويتهم«العصابة» -
السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

لجذب السياحة .. رئيس مدينة سيوة يتابع تجهيز مقر فرع مكتبة العامة الجديد

Print
لجذب السياحة .. رئيس مدينة سيوة يتابع تجهيز مقر فرع مكتبة مصر العامة الجديد لجذب السياحة .. رئيس مدينة سيوة يتابع تجهيز مقر فرع مكتبة العامة الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم السبت، أعمال تجهيز فرع مكتبة العامة بمبنى مركز توثيق التراث بحديقة مجلس مدينة سيوة موجهاً بسرعه الانتهاء من الأعمال بالتوقيتات المحددة مع الحفاظ على الشكل الملائم لطبيعة الواحة البيئية،

وأكدرئيس مركز ومدينة سيوة أن مكتبة سيوة ستساهم بشكل كبير في زيادة الوعي الثقافي والفكري للمجتمع السيوي، كما ستعمل على جذب السائحين من شتى أنحاء الوطن والعالم.

رافق رئيس المدينة خلال الجولة التفقدية محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز، وأحمد علي باغي سكرتير المركز، والمهندس رامز عزمي عن شركة نوعية البيئة، ورؤساء القرى.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة

بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة