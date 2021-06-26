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تحذير برلماني من تداول منتجات طبية غير مطابقة للمواصفات

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تحذير برلماني من تداول منتجات طبية غير مطابقة للمواصفات تحذير برلماني من تداول منتجات طبية غير مطابقة للمواصفات

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طالب النائب عبدالله أحمد عبدالله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، التصدى للإعلانات الوهمية عبر بعض المحطات الفضائية التي تعمل بالمخالفة للقانون وتعمل خارج المنظومة الرقمية، أو التي يتم طرحها وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال صفحات وهمية لبعض الشركات.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن هناك عدد من المنتجات التي يتم الترويج لها على أساس انها منتجات طبية وهى ابعد عن ذلك، سواء أدوية السمنة أو النحافة أو ما شابه في هذا الصدد، وفى الحقيقة هذه المنتجات يتم تصنيعها في مصانع تحت بير السلم وتفتقد المواصفات القياسية المتعارف عليها، ومن ثم من الممكن أن تؤدي لنتائج سلبية لصحة المواطنين ويؤثر عليهم.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا الملف يفتح الكثير من الموضوعات، أولا مصانع بير السلم والاقتصاد الموازى وضرورة التصدى لهذه الكيانات التي تصنع منتجات غير مطابقة للمواصفات تؤثر على صحة المواطنين وفى نفس الوقت تعمل خارج المنظومة الرسمية للدولة.

وتابع:«كما يفتح هذا الأمر ملف القنوات الفضائية غير المرخصة والتى تمارس القرصنة بما يضر أيضا بالمنظومة الاعلامية وضرورة الحفاظ على الملكية الفكرية، إلى جانب دور وسائل التواصل التي تعتبر سلاح ذو حدين وعلى المواطنين أن يكونوا اكثر وعيا في التعامل مع السوشيال ميديا وعدم الانسياق خلف كل ما يتم الترويج له عبر هذه المنصات، وأخيرا الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية»، مؤكدا أن القضاء على هذا الأمر مسئولية مشتركة بين المواطنين والسلطة التنفيذية.

المصرى اليوم

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