أوهم ضحاياه بتعيينهم.. القبض على موظف بـ«صحة سوهاج» بتهمة النصب

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ألقت مباحث الأموال العامة، السبت، القبض على موظف بإحدى الوحدات الصحية في سوهاج، لاستيلائه على أموال إحدى السيدات بزعم تعيين زوجها بوظيفة في إحدى الوحدات الصحية مدعيًا علاقاته ونفوذه بالمسؤولين.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبالغ مالية بزعم إلحاق زوجها بوظيفة في إحدى الوحدات الصحية بسوهاج، مدعيًا علاقاته ونفوذه بالمسؤولين.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، صحة البلاغ، وتبين قيام موظف بإحدى الوحدات الصحية بدائرة مركز شرطة المراغة، له معلومات جنائية، باستغلال طبيعة عمله بالوحدة الصحية وممارسة نشاط احتيالي في النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بمسؤولي جهة عمله، وقدرته على إلحاقهم بوظائف بها.

وأضافت التحريات أن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكية تحت ذلك الزعم، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.