إزالة سور مقام بالمخالفة علي مساحة ٣٠٠ متر بمركز الحسينية بالشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الأجهزة التنفيذية بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإيقاف أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد وتطبيق القانون على المخالفين، بالتزامن مع متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع مسئولي قسم الإزالات والوحدة المحلية بقصاصين الشرق، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن إزالة سور بالدبش الأبيض بناحية قصاصين الشرق على مساحة 300 متر طولي، وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

