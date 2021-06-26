أخبار عاجلة

سامي عبدالعزيز: بيئة البحث العلمي الإعلامي في مصر تفتقد إلى البحوث الجماعية -
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية -
بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها -
الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل -
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا -
خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة -
رئيس البناء الوطني الجزائري يؤكد أحقية شباب ورقلة في التظاهر السلمي ويتهم«العصابة» -
السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

إزالة سور مقام بالمخالفة علي مساحة ٣٠٠ متر بمركز الحسينية بالشرقية

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الأجهزة التنفيذية بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإيقاف أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد وتطبيق القانون على المخالفين، بالتزامن مع متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من .

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع مسئولي قسم الإزالات والوحدة المحلية بقصاصين الشرق، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن إزالة سور بالدبش الأبيض بناحية قصاصين الشرق على مساحة 300 متر طولي، وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء