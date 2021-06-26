جامع : نقل التكنولوجيا الروسية لتصنيع الالياف الكربونية ومعالجة المياة واعادة تدوير

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اختتمت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة زيارتها للعاصمة الروسية موسكو والتى ترأست خلالها اجتماع اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى و الاقتصادى والعلمى والفنى ، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية .

وعلى هامش فعاليات الزيارة أجرت جامع لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات الروسية الراغبة في التواجد في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، حيث أكدت حرص الحكومة المصرية على توفير المناخ الاستثماري المواتي لجذب الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في السوق المصري، مشيرةً الى ان انشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس تمثل نقطة ارتكاز لجذب العديد من الشركات الروسية للاستثمار في مصر.

وأوضحت جامع ان الوزارة ترحب بتعزيز تواجد الاستثمارات الروسية في السوق المحلي وتذليل كافة العقبات الامر الذي ينعكس ايجاباً على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وقد شملت لقاءات الوزيرة لقاءً مع الكسندر فرونكوف نائب الرئيس الاقليمي لمجموعة روس اتوم حيث تناول اللقاء امكانية تصنيع الالياف الكربونية متعددة الاستخدامات في مصر خاصة في مجالات الانشاءات وقطع غيار السيارات والآلآت وخزانات الغاز الطبيعي، وتم الاتفاق على قيام مسئولي الشركة بزيارة الى مصر مطلع شهر يوليو المقبل لبدء محادثات مع الاطراف ذات الصلة بمصر.

كما التقت جامع مع سيرجي ابرامنكو رئيس شركة هيليكس، حيث تناول اللقاء امكانية الاستفادة من الخبرة الكبيرة للشركة في مجال معالجة المياة واعادة تدوير المخلفات من خلال وحدات متنقلة الى جانب مجالات تنقية الهواء.