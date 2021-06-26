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"بلدي جدة" يناقش التوسع في إنشاء الحدائق والمماشي في المحافظة

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"بلدي جدة" يناقش التوسع في إنشاء الحدائق والمماشي في المحافظة "بلدي جدة" يناقش التوسع في إنشاء الحدائق والمماشي في المحافظة
استعرض ملاحظات حي الشاطئ وإحداها عدم تمديد الصرف الصحي منذ 37 عاماً

استعرض المجلس البلدي بجدة تقرير لجنة صوت المواطن التي قامت بزيارة لحي الشاطئ والوقوف على الطبيعة لبعض شكاوى سكان الحي والمتمثلة في معاناتهم من عدم تمديد الخطوط الداخلية للصرف الصحي منذ عام 1405هـ ،وكذلك سوء المتابعة لأعمال النظافة مما أدى إلى تكاثر الذباب والقوارض وأيضا معاناتهم من المياه السطحية وتجمع مياه الأمطار وصيانة الأرصفة والاهتمام بالحدائق العامة والملاعب.

وأوضح رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي، أن المجلس اتخذ عدداً من التوصيات والقرارات خلال جلسة المجلس السابعة والسبعين التي عُقدت بمقر المجلس بأبرق الرغامة- جنوب شرقي المحافظة والتي في ضوئها ستتم مخاطبة الجهة المختصة لتنفيذها حسب الإمكانات.

وقال المحمدي إن المجلس أوصى بمخاطبة إدارة صحة البيئة بأمانة محافظة جدة لمعالجة أهم المشكلات البيئية، وكذلك متابعة مشروع الصرف الصحي وجميع متطلبات الحي مع الجهات ذات الاختصاص.

وأضاف المحمدي، أن المجلس شدّد على ضرورة استكمال عمل فتحات تصريف مياه الأمطار في حي التيسير وحي الأصالة واستكمال فتحات التصريف في حي النخيل والممشى الشرق وحي الرحمانية.

وأبان أنه تمّت مناقشة موضوع التوسع في إنشاء الحدائق والمماشي في مدينة جدة حيث وافق المجلس على تشكيل لجنة لمتابعة هذه المشاريع، كما وافق المجلس بالإجماع على مخاطبة الأمانة بإعادة سفلتته حي الروابي الشرقي.

وكرّم المجلس خلال جلسته رئيس مركز أبحاث المياه بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور إقبال إسماعيل لجهودهم في عمل الدراسات اللازمة والتعاون مع المجلس فيما يخص إمكانية الاستفادة من المياه المتدفقة بمجرى السيول بحي النخيل والذي تفضلت جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع المجلس في إعداد الدراسة الفنية للاستفادة من المياه في ري المسطحات الخضراء.

وأشار رئيس المجلس إلى أنه سيتم رفع الدراسة للجهة المختصة ومدى الاستفادة من المشروع من الناحية البيئية وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام هذه المياه، في ظل محدودية الموارد المائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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