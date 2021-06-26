«المحامين» : النقيب يوافق على طلبات «فرعية شمال الدقهلية»

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أعلنت نقابة المحامين، عن استقبال رجائي عطية، نقيب المحامين، أمس الثلاثاء، بمحمد الصياد، نقيب محامين شمال الدقهلية، وبعض من أعضاء مجلس النقابة الفرعية، بمقر مكتبه في النقابة العامة، واستمع النقيب إلى مطالب الجمعية العمومية بشمال الدقهلية.

وأوضح بيان نشرته الصفحة الرسمية للنقابة، أن المجلس الفرعي عرض على النقيب العام، مطالبه، والتي تمثلت في تخصيص اتوبيس للنقابة الفرعية، لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وزيادة المخصصات المالية للفرعية لقلة مواردها، إلى جانب مناقشة تثبيت بعض العمالة، واستلام نسخ الفرعية من أعداد مجلة المحاماة.

ووافق «عطية» على طلب الفرعية بتخصيص أتوبيس، ورفع الأمر لحسين الجمال، الأمين العام، لإنهاء الإجراءات، بالتعاون مع أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، واحال طلب زيادة مخصصات الفرعية، إلى لجنة المخصصات لدراسة الأمر، وزيادته بما يوفى التزامات الفرعية المتزايدة وقلة مواردها.

وتسلم مجلس نقابة شمال الدقهلية، النسخ المحددة لهم من مجلة المحاماة، والتي سيتم توزيعها بالجزئيات عن طريق كل عضو في محكمته، إلى جانب تأجيل مناقشة بعض الطلبات الأخرى.