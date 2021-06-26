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قبل عيد الأضحى .. لجنة القوي العاملة بمجلس النواب تطالب بمنع إقامة الشوادر

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قبل عيد الأضحى .. لجنة القوي العاملة بمجلس النواب تطالب بمنع إقامة الشوادر قبل عيد الأضحى .. لجنة القوي العاملة بمجلس النواب تطالب بمنع إقامة الشوادر

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طالب النائب احمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، بإصدار قراراها بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق بمناسبة عيد الاضحي المبارك، مؤكدا ان جائحة كورونا لم تنتهي بعد ولابد من الاهتمام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل القوى العاملة خلال البيان الصادر، ان احتفال المواطنين بعيد الاضحي من خلال التجمعات العائلية يتسبب بشكل كبير في انتشار جائحة كورونا، مطالبا الحكومة بفتح كافة مجازر المحافظات بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد مع التشديد على الاجراءات الاحترازية، وذلك تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه، مما يساهم وبشكل كبيرمن تخفيض الاثار السلبية.

وشدد مهني على ضرورة فرض عقوبات صارمة لمن يتجاوز هذه القرارات، ويقوم بالذبح في الشارع أو إقامة الشوادر لبيع الأضحية.

وطالب البرلماني المواطنين الالتزام بالقرارات لمعاونة أجهزة الدولة في الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية والحفاظ على انفسهم من .

المصرى اليوم

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