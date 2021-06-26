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وكيل تعليم مطروح يستقبل اللجنة الوزارية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

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وكيل تعليم مطروح يستقبل اللجنة الوزارية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة وكيل تعليم مطروح يستقبل اللجنة الوزارية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

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استقبل ‏عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ، أعضاء اللجنة الرئيسية الوزارية المنوطة بمتابعة أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 21/20 برئاسة سيد أحمد سيد وعضوية كل من هانى عيد دياب ومحمود حافظ وأيمن الشيخ، وذلك بحضور اللجنة الثلاثية برئاسة اسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وعضوية منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية ومحمود مبروك .

تناول اللقاء مناقشة أوجه الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة يوليو المقبل ومدى جاهزية استراحات المعلمين والتأكيد على أهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا‏.

المصرى اليوم

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