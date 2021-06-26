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كشف غموض اختطاف تاجر ملابس ونجله بالأزبكية

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كشف غموض اختطاف تاجر ملابس ونجله بالأزبكية كشف غموض اختطاف تاجر ملابس ونجله بالأزبكية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة إختطاف تاجر ملابس ونجله بسبب خلافات مالية بالأزبكية، وضبط مرتكبى الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة الأزبكية من حارس إحدى العقارات بأنه حال تواجده بالعقار حراسته فوجئ بحضور مجموعة من الأشخاص للعقار وتوجهوا للشقة محل سكن أحد الأشخاص له معلومات جنائية ونجله، وتعدوا عليهما بالضرب وأجبروهما على إستقلال سيارتين ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارتين المستخدمتين في إرتكاب الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة 11 شخص، لإثنين منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبصحبتهم المجنى عليهما، وبحوزتهم السيارتين المستخدمتين في إرتكاب الواقعة، وإيصال أمانة ممهور بتوقيع أحد المتهمين بمبلغ مالى لصالح متهم آخر منهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقر إثنين من المتهمين بسابقة قيام المجنى عليه الأول بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على كمية من الملابس بقيمة 154 ألف جنيه وعدم قيامه بسداد قيمة تلك الملابس، وفى وقت لاحق علما بقيام المجنى عليه ببيع تلك البضائع لأحد المتهمين بثمن بخس وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة وقام الأخير بتسليمهما مبلغ مالى وإيصال الأمانة المضبوط مقابل عدم قيامهما بالإبلاغ عنه.

وأضافوا، يوم الواقعة وحال مطالبتهما له بدفع باقى المبلغ المستولى عليه قام بالإتفاق معهما بإصطحابهما لمحل سكن المجنى عليه مقابل عدم مطالبته بمبالغ مالية أخرى، فإختمر في ذهنهما فكرة إختطاف المجنى عليه وإجباره على دفع المبلغ المالى قيمة الملابس المستولى عليها، وفى سبيل ذلك إستعانا بباقى المتهمين لتنفيذ مخططهما حيث قاموا بالتوجه للعقار محل سكن المجنى عليه وإصطحابه ونجله، وحال مقاومتهما لهم تعدوا عليهم بالضرب محدثين إصابة بالمجنى عليه «كدمات وسحجات بالجسم»، وإجبارهما على إستقلال السيارتين قيادة إثنين من المتهمين وتوجهوا إلى محل سكن إثنين من المتهمين بعين شمس بالقاهرة، وحال علم أحد المتهمين بقيام حارس العقار محل سكن المجنى عليهما بالإبلاغ قام وباقى المتهمين بإصطحاب المجنى عليهما إلى مكتب أحد أصدقائهم لحل الخلاف ودياً إلا أنه قام بالإبلاغ، وبسؤال المجنى عليهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمين وأتهموهم بخطفهما وإحتجازهما والتعدى عليهما بالضرب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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