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«مباحث »: ضبط 1537 قضية خلال 24 ساعة

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«مباحث التموين»: ضبط 1537 قضية خلال 24 ساعة «مباحث »: ضبط 1537 قضية خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1537 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 2،62 طن أسماك مملحة ومدخنة «فسيخ ورنجة» غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، داخل محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط 2،05 طن «مقطعات دواجن» غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط 61 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 22،874 ألف عبوة سجائر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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