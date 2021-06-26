ضبط 12052 مخالفًا لارتداء الكمامة و270 قضية تداول «شيشة»

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، السبت، جهودها تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 12052 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11927 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 125 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتحرير 931 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 270 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1840 أرجيلة «شيشة».