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إحالة 42 من العاملين بمستشفى الخطاطبة المركزي بالمنوفية للتحقيق 

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إحالة 42 من العاملين بمستشفى الخطاطبة المركزي بالمنوفية للتحقيق  إحالة 42 من العاملين بمستشفى الخطاطبة المركزي بالمنوفية للتحقيق 

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أحالت لجنة من مركز ومدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية ، 33 طبيبا و5 ممرضات، بالإضافة إلى 4 فنيي أشعة، للشؤون القانونية من العاملين بمستشفى الخطاطبة المركزي، لعدم وجودهم في عملهم خلال مرور اللجنة.

وأصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بيانًا عن الواقعة، وذكرت أنه بمرور مفاجئ ومتابعة ميدانية لنائب رئيس المدينة لبني الجزارة على مستشفى الخطاطبة المركزي، تم إحالة 33 طبيبًا و5 من التمريض و4 فنيي أشعة للتحقيق للغياب، دون إذن، وكذلك مسؤول دفتر الحضور والانصراف للتحقيق، لترك الدفتر دون شطب على حالات الغياب حتي ساعة المرور.

المصرى اليوم

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