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18 قتيلاً في «حرب عصابات مخدرات» بالمكسيك

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18 قتيلاً في «حرب عصابات مخدرات» بالمكسيك 18 قتيلاً في «حرب عصابات مخدرات» بالمكسيك

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قتل 18 شخصاً جرّاء تبادل لإطلاق النار بين عصابات مخدّرات في المكسيك. وقالت الناطقة باسم حكومة ولاية زاكاتيكاس (شمال)، روسيو أجيلار إن إطلاق النار وقع في منطقة نائية بالولاية.

وأسفرت أعمال عنف مرتبطة بالمخدّرات عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص في المكسيك منذ عام 2006، عندما بدأت نشر قوات فيدرالية لمواجهة العصابات.

وقالت أجيلار: «قتل 18 شخصاً ووقعت المواجهة في منطقة سان خوان كابيسترانو في بلدية فالبارايسو».

وذكرت أن تبادل إطلاق النار كان نتيجة مواجهة لبسط النفوذ على منطقة معينة.

وتقع فالبارايسو عند حدود ولاية خاليسكو، معقل عصابة مخدّرات نافذة تعرف باسم «خاليسكو نويفا خينيراثيون».

وتفيد السلطات بأن العصابة تشن حملة عنيفة من أجل السيطرة على طرق تهريب المخدرات.

وعثر على 3 مركبات، إحداها متفحمة، في الموقع، إضافة إلى «عدد كبير من أغلفة (الرصاص) بعيارات مختلفة»، بحسب «مجموعة التنسيق المحلية» المكلفة من الحكومة فرض الأمن في زاكاتيكاس.

وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن سلسلة عمليات إطلاق نار منذ الأربعاء عندما عُثر على جثتي شرطيين معلّقتين من جسر في زاكاتيكاس.

لكن أجيلار أشارت إلى أن السلطات لم تحدد بعد إن كانت هناك أي صلة بين مقتل الشرطيين وإطلاق النار في فالبارايسو.

وأقرّ الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الجمعة، بوجود مشاكل أمنية في المنطقة، لكنه أشار إلى أن حكومته تحقق تقدّما في مواجهة الجريمة.

وقال أوبرادور في مؤتمره الصحفي الصباحي: «الولاية ملزمة بضمان الأمن والسلم لكافة المواطنين». وأضاف أن الحكومة «تبذل جهوداً» في زاكاتيكاس وغيرها من الولايات.

المصرى اليوم

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