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القبض على عامل متهم بقتل سائق «توك توك» في سوهاج

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القبض على عامل متهم بقتل سائق «توك توك» في سوهاج القبض على عامل متهم بقتل سائق «توك توك» في سوهاج

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تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة مقتل سائق مركبة «توك توك» بسوهاج، وضبط مرتكب الواقعة.

وكان تبلغ لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقباله سائق مركبة «توك توك» مُصاب بجرح طعنى نافذ، ووفاته عقب وصوله.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بقيامه باستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لمسكنه، ولدى وصولهما لمحل الواقعة طلب منه مساعدته لحمل بعض المتعلقات من داخل مسكنه على خلاف الحقيقة، وقام بمغافلته والتعدى عليه وطعنه بسلاح أبيض واستولى على مركبة «التوك توك» الخاصة بالمجنى عليه، وخشية افتضاح أمره قام بتركه بمكان العثور، كما أرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة (سكين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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