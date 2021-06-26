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اليوم.. محاكمة المتهمين بخطف طفل أبوالريش

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اليوم.. محاكمة المتهمين بخطف طفل أبوالريش اليوم.. محاكمة المتهمين بخطف طفل أبوالريش

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل من مستشفى أبوالريش.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهمَيْن بخطف الطفل، وقالت والدة الرضيع الذي خُطف منها يوم 21 مارس الماضى، عقب توجهها به إلى مستشفى أبوالريش للأطفال لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفةَ طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك ثم عادت فتبينت خطفها الطفل.

وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة فأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت النيابة العامة بضبطهما، وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة، لرغبتها في تربية طفل لعدم قدرتها على الإنجاب.

بينما أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمته أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.

المصرى اليوم

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