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اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عنف النزهة»

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اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عنف النزهة» اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عنف النزهة»

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة متهم في«أحداث عنف النزهة»

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد.

كانت النيابة وجهت للمتهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.

المصرى اليوم

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