أخبار عاجلة

خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة -
رئيس البناء الوطني الجزائري يؤكد أحقية شباب ورقلة في التظاهر السلمي ويتهم«العصابة» -
السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا -
تركمانستان تنفي قيامها بحشد معدات عسكرية على حدود أفغانستان -
محمود أبو الدهب: المؤجلات وضعت الأهلي تحت ضغط -
رسالة نارية من محمود أبو الدهب لحسين الشحات -
الإسماعيلي يمدد الراحة السلبية 48 ساعة -
"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هل عجزت شركات الاتصالات عن توفير الخدمة في مخططات ولي العهد بمكة؟

Print
هل عجزت شركات الاتصالات عن توفير الخدمة في مخططات ولي العهد بمكة؟ هل عجزت شركات الاتصالات عن توفير الخدمة في مخططات ولي العهد بمكة؟
الأهالي عبّروا عن معاناتهم منذ سنوات.. ويتساءلون عن سبب غياب "الإنترنت"

هل عجزت شركات الاتصالات عن توفير الخدمة في مخططات ولي العهد بمكة؟

يعاني سكان مخططات ولي العهد "5, 6 , 7 , 8" الواقعة جنوبي مكة المكرمة، من غياب شبكات الاتصالات والإنترنت معًا، وإهمال الشركات لشكاوى الأهالي المتكررة، دون أي تفاعل أو تجاوب من المسؤولين على مرّ السنوات الماضية.

وتلقت "سبق" شكاوى أهالي مخططات ولي العهد بمكة "5, 6 , 7 , 8" الذين عبّروا فيها عن استيائهم الشديد من عدم توافر شبكات الاتصالات بشتى أنواعها، برغم الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي تشهدها المخططات يومًا بعد آخر، فيما لا تزال خدمة الاتصالات غائبة تمامًا عن المخططات، كما أن غياب الإنترنت يؤرقهم، في ظل ما تتطلبه بعض الخدمات من إجراءات تتطلب وجود إنترنت كخدمة أبشر وغيرها من الخدمات الضرورية.

وأشار الأهالي إلى معاناتهم خلال الأشهر الماضية مع منصة "مدرستي" وذهابهم إلى أماكن بعيدة خارج مخططاتهم ومنازلهم؛ للبحث عن شبكات لمواصلة أبنائهم وبناتهم التعليم.

وأكد الأهالي في شكواهم أنهم خاطبوا هيئة الاتصالات عدة مرات ومنذ سنوات، فيما لم يتم التجاوب معهم.

وطالبوا، من خلال "سبق"، شركات الاتصالات بحلول عاجلة وسريعة لمعالجة ضعف وانعدام الاتصال والإنترنت، متسائلين عن الأسباب التي حالت دون توفير الخدمة لهم على مر السنوات الماضية، برغم مطالبهم المتكررة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
استكمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحي بالدير ضمن «حياة كريمة» جنوب الأقصر 

استكمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحي بالدير ضمن «حياة كريمة» جنوب الأقصر 

«الشبكة العربية» تدين اعتقال إثيوبيا 12 صحفيا: يشكك في شرعية الانتخابات

«الشبكة العربية» تدين اعتقال إثيوبيا 12 صحفيا: يشكك في شرعية الانتخابات

رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة الكبرى

رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة الكبرى

المخابرات العراقية تطيح بشبكة دعم لوجستي لـ"داعش"

المخابرات العراقية تطيح بشبكة دعم لوجستي لـ"داعش"