ضبط هيروين وأسلحة نارية وذخائر بحوزة عاطلين في القليوبية

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ضبطت أجهزة الأمن، السبت، كمية من مخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر بحوزة عاطلين في القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة بنها مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة المركز وبحوزتهما بندقية خرطوش وفرد محلي وعدد من الطلقات، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول،

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.