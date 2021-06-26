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جامعة طنطا : صرف فروق المكافآت المستحقة لـ468 طبيب امتياز بـ«طب الأسنان»

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جامعة طنطا : صرف فروق المكافآت المستحقة لـ468 طبيب امتياز بـ«طب الأسنان» جامعة طنطا : صرف فروق المكافآت المستحقة لـ468 طبيب امتياز بـ«طب الأسنان»

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أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أنه لا مساس بالمكافأة المالية الشهرية المستحقة لأبنائه أطباء الامتياز بكلية طب الأسنان بالجامعة والبالغ عددهم 468 طبيبا.

فى هذا السياق، أوضح المحاسب أحمد رشاد، أمين عام جامعة طنطا أنه تم التواصل الفورى مع مسؤولي وزارة المالية باعتبارها جهة الاختصاص، وتمت الموافقة على تعزيز بند مكآفأة أطباء الإمتياز بكلية طب الأسنان بالجامعة بقيمة 500 ألف جنيه لمكافأة شهر إبريل والتى تم صرفها فى شهر يونيو الجارى من الموازنة الخاصة بالعام المالي 2020/2021.

وأضاف أمين عام جامعة طنطا، أن الجامعة حصلت خلال الشهر الجاري علي اعتماد الموازنة الجديدة للعام المالي 2021/2022 ، وبالتالي تقرر صرف مكافأة شهر مايو ويونيو فى شهر يوليو القادم مع إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للصرف.

وبشأن مطالبة أطباء الإمتياز بكلية طب الأسنان بتعديل مكافأتهم التى يتقاضونها شهريا ومساواتهم مع أطباء الإمتياز بكلية الطب البشري، أكد أمين عام جامعة طنطا أنه سيتم دراسة الموضوع مع جهات الاختصاص لمعرفة مدي قانونيته، خاصة أنه لم يرد إلى الجامعة أو كلية طب الأسنان حتى تاريخه أي قرار ملزم من وزارة المالية بهذا الشأن.

المصرى اليوم

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