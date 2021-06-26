أخبار عاجلة

خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة -
رئيس البناء الوطني الجزائري يؤكد أحقية شباب ورقلة في التظاهر السلمي ويتهم«العصابة» -
السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا -
تركمانستان تنفي قيامها بحشد معدات عسكرية على حدود أفغانستان -
محمود أبو الدهب: المؤجلات وضعت الأهلي تحت ضغط -
رسالة نارية من محمود أبو الدهب لحسين الشحات -
الإسماعيلي يمدد الراحة السلبية 48 ساعة -
"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«باخد حق إبني».. ربة منزل تحرق مزرعة جارها بـ«البنزين» بكفر الشيخ

Print
«باخد حق إبني».. ربة منزل تحرق مزرعة جارها بـ«البنزين» بكفر الشيخ «باخد حق إبني».. ربة منزل تحرق مزرعة جارها بـ«البنزين» بكفر الشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن كفر الشيخ، من كشف ملابسات واقعة نشوب حريق بمزرعة بكفر الشيخ، وتبين أن ربة منزل وراء إرتكاب الواقعة، انتقامًا لنجلها بعد تعدي مالك المزرعة عليه بالضرب.

وكان تبلغ لمركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ بنشوب حريق بمزرعة ماشية ملك عامل زراعى، وإخماده دون حدوث إصابات، وما نتج عن ذلك من نفوق 2 رأس ماشية، وإحتراق جزء من المزرعة، وكذا إحتراق سيارة ملاكى ملك شقيق مالك المزرعة عامل زراعة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ربة منزل لوجود خلافات سابقة بين نجلها عامل زراعى، ومالك المزرعة بسبب الجيرة، قام على إثرها مالك المزرعة بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة لذات السبب، وأقرت بقيامها بسكب كمية من «البنزين» على قش الأرز المتواجد داخل الحظيرة وإضرام النيران بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

اتحاد الكرة يخطر المصري بخوض مبارياته المتبقية علي ملعب ستاد الاسكندرية

بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها

بعد توقف 6 سنوات.. تطوير الملعب القانوني بمركز شباب قها

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا