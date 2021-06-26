«باخد حق إبني».. ربة منزل تحرق مزرعة جارها بـ«البنزين» بكفر الشيخ

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن كفر الشيخ، من كشف ملابسات واقعة نشوب حريق بمزرعة بكفر الشيخ، وتبين أن ربة منزل وراء إرتكاب الواقعة، انتقامًا لنجلها بعد تعدي مالك المزرعة عليه بالضرب.

وكان تبلغ لمركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ بنشوب حريق بمزرعة ماشية ملك عامل زراعى، وإخماده دون حدوث إصابات، وما نتج عن ذلك من نفوق 2 رأس ماشية، وإحتراق جزء من المزرعة، وكذا إحتراق سيارة ملاكى ملك شقيق مالك المزرعة عامل زراعة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ربة منزل لوجود خلافات سابقة بين نجلها عامل زراعى، ومالك المزرعة بسبب الجيرة، قام على إثرها مالك المزرعة بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة لذات السبب، وأقرت بقيامها بسكب كمية من «البنزين» على قش الأرز المتواجد داخل الحظيرة وإضرام النيران بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.