لمدة شهر.. 4 تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الإنشائية بشارع أحد سعيد في القاهرة

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أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بشارع أحمد سعيد في الوصلة من ميدان تاكي وحتى شارع الفرنساوي، ما يستلزم غلق للشارع لمدة 30 يومًا ليلاً ونهاراً بدايةً من أمس الجمعة، دون تعطيل للحركة المرورية.

وأشارت الإدارة إلى إجراء 4 تحويلات مرورية هي، في اتجاه ميدان الفرنساوي يتم تحويل حركة المرور يميناً شارع عبدالله محمد فيساراً شارع المستشفى اليوناني فالدوران والعودة ما قبل شارع السرجاني فيميناً شارع سبيل الخازندارة اتجاه ميدان الفرنساوي.

وفي اتجاه ميدان العباسية يتم تحويل حركة المرور يميناً شارع عبدالله محمد فيساراً شارع المستشفى اليوناني فيميناً شارع سبيل الخازندارة فيساراً شارع السكة البيضاء فيميناً شارع فخري عبدالنور تجاه ميدان العباسية.

والقادم من شارع رمسيس يتم تحويل حركة المرور يميناً شارع الجيش فالدوران والعودة من ميدان الجيش اتجاه شارع السرجاني فيميناً شارع الطرابيشي فيساراً شارع سك العملة من ميدان الحلبي فيساراً شارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث اتجاه ميدان تاكي.

وتحويل حركة المرور يميناً شارع الفرنساوي فيساراً شارع الطرابيشي فيساراً شارع سك العملة من ميدان الحلبي فيساراً شارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث اتجاه ميدان تاكى.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.