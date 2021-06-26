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سحب 4341 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الالكتروني خلال 24 ساعة

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سحب 4341 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الالكتروني خلال 24 ساعة سحب 4341 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الالكتروني خلال 24 ساعة

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تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم السبت، من سحب 4341 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك من خلال حملات على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات عقب انتهاء المهلة الأخيرة في 30 مارس الماضي، وذلك عقب قرار وزارة الداخلية بعودة العمل بالفترة المسائية في وحدات المرور المختلفة عقب انتهاء المدة المحددة الخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني.

وكانت «المصري اليوم» قد نشرت تفاصيل البدء في تطبيق «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكترونى، وهي 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى مقابل 150 جنيهًا.

وكانت «الداخلية» قد أعلنت انه سيتم تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الالكتروني بداية من الاول من سبتمبر المقبل .

المصرى اليوم

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