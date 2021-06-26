«خلية الجوكر الإرهابية».. كل ما تريد معرفته عن اتهامات الهارب محمد علي و102 آخرين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» أمر إحالة المقاول الهارب محمد على و102 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب«خلية الجوكر الإرهابية»، ومن المقرر أن تنظر الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين .

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في غضون شهر سبتمبر ٢٠١٩ حتى ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ أن المتهمين من الأول حتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر منه، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف بأن حرضا المتهمين الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين محافظة السويس وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر على مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة.

كما قاما المتهم محمد على واخر بالترويج بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بأن ذاعا مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر، على مجموعات الكترونية بموقع الفيس بوك، وتطبيق الواتساب، بذات الشبكة وكانت هذه المقاطع تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة للنظام العام القائم بالبلاد يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما استخدم المتهم محمد على واخر موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية .

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول محمد على واخر حرضا على ارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك تحريضا عاما علنيا بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة وتجمهرات مناهضة للنظام الحكم القائم يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالها باستعمال القوة والعنف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر

وأن المتهمين من الثالث حتى الأخير اشتركوا وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وادوات من شأنها إحداث الموت وشرعوا وآخرون في قتل المجني عليهم حماده سعيد، وأحمد إسماعيل ومؤمن محمد ضباط بالإدارة العامة لقوات أمن السويس، وباقي أفراد القوة المرافقين لهم، ومحمد عسرا عمدا بأن تجمهر ا بميدان الأربعين وإذا شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم أمطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية وشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجني عليه الأخير بمكان تجمهرهم وأحدثوا اصابتهم قاصدين ازهاق ارواحهم وقد خاب أثر جريمتهم لأسباب لا دخل لهم فيها إلا وهي إسعاف المجني عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم أحكامهم التصويب وقد ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات

كما استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة ضباط ومجندي قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الأربعين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن أطلق مسلحون من بينهم وابلا من الأعيرة النارية صوبهم ورشقوهم آخرون بالحجارة والعبوات الحارقة والفارغة والألعاب النارية لحملهم على الامتناع عن بفض تجمهرهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم وقد تصدر منهم جرحين نشأ عنهما عاهتين مستديمتين بالمجنى عليه حمادة سعيد ومحمد خالد

تعدوا على موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة ضباط ومجندي قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الأربعين وقاوموهم بالقوة والعنف وكان ذلك وبسبب تأدية وظيفتهم بأن أطلق مسلحون من بينهم وابلا من الأعيرة النارية صوبهم ورشقوهم آخرون بالحجارة والعبوات الحارقة والفارغة والألعاب النارية لحملهم على الامتناع عن فض تجمهرهم فنشأ عنها جروح بالمجنى عليهم.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين عرضوا للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها بأن وضعه مجهولون من بينهم صناديق للمخالفات بقارعة الطريق العام بمحيط ميدان الأربعين بمحافظة السويس وإضرام النيران في إطارات السيارات مما تسبب في تعريض حافلات مرفق النقل العام التابعة لديوان عام محافظة السويس للخطر وتعطيل سيرها ،اضافة إلى ارتكابهم أعمالا ارهابية بان استعملوا القوة والعنف مع ضباط ومجندي قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الأربعين بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .

وحاز المتهمون واحزروا أسلحة تقليدية ونارية خرطوش غيرها وأسلحة بيضاء حجارة وزجاجات فارغة ومفرقعات ألعاب نارية وذلك لاستعمالها في ارتكاب الجرائم الإرهابية.

كما حازوا مفرقعات البارود الأسود قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام تنفيذنا لغرض إرهابي.