تعرف على درجات الحرارة  اليوم بالكويت السبت 26_06_2021

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توقعات درجات الحرارة اليوم بالكويت السبت 26_06_2021

يتوقع خبراء الأرصاد بدولة الكويت أن يكون الطقس اليوم فى الكويت حارا اغلب فترات النهار وليلا يتوقع ان يتناوب الطقس مابين الحار الى المائل للحرارة وسيكون اجمالا كالتالى :

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

أقصى درجة حرارة 49 °م

أدنى درجة حرارة 34 °م

أعلى نسبة للرطوبة 20 %

أدنى نسبة للرطوبة 04 %

اتجاه الرياح مع أقصى سرعة شمالية 46 كم/ساعة

مجموع سقوط الأمطار خلال 24 ساعة 0 ملم

تنبؤ محطات الرصد لدرجات الحرارة اليوم بالكويت السبت 26_06_2021

مدينة الكويت 47 35

مطار الكويت 48 33

العبدلي 49 29

الجهراء 49 33

السالمية 44 34

الأحمدي 41 33

جال اللياح 48 30

النويصيب 49 28

الوفرة 49 28

السالمي 47 30

مطربة 48 28

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