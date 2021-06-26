تعرف على درجات الحرارة  اليوم بالكويت السبت 26_06_2021

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توقعات درجات الحرارة اليوم بالكويت السبت 26_06_2021
يتوقع خبراء الأرصاد بدولة الكويت أن يكون الطقس اليوم فى الكويت حارا اغلب فترات النهار وليلا يتوقع ان يتناوب الطقس مابين الحار الى المائل للحرارة وسيكون اجمالا كالتالى :
نهارًا
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .
ليلًا
حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .
أقصى درجة حرارة 49 °م
أدنى درجة حرارة 34 °م
أعلى نسبة للرطوبة 20 %
أدنى نسبة للرطوبة 04 %
اتجاه الرياح مع أقصى سرعة شمالية 46 كم/ساعة
مجموع سقوط الأمطار خلال 24 ساعة 0 ملم
تنبؤ محطات الرصد لدرجات الحرارة اليوم بالكويت السبت 26_06_2021
مدينة الكويت 47 35
مطار الكويت 48 33
العبدلي 49 29
الجهراء 49 33
السالمية 44 34
الأحمدي 41 33
جال اللياح 48 30
النويصيب 49 28
الوفرة 49 28
السالمي 47 30
مطربة 48 28
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