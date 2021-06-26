أخبار عاجلة

خوجة: تحصين 50% بالمملكة بالجرعة الأولى مؤشر إيجابي لحماية المجتمع -
الولايات المتحدة: متحورات كورونا تهديد لانتعاش الاقتصاد العالمي -
بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة -
رئيس البناء الوطني الجزائري يؤكد أحقية شباب ورقلة في التظاهر السلمي ويتهم«العصابة» -
السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا -
تركمانستان تنفي قيامها بحشد معدات عسكرية على حدود أفغانستان -
محمود أبو الدهب: المؤجلات وضعت الأهلي تحت ضغط -
رسالة نارية من محمود أبو الدهب لحسين الشحات -
الإسماعيلي يمدد الراحة السلبية 48 ساعة -
"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

قفزة بمستهل التداول .. في صباح السبت 26 يونيو 2021

Print
قفزة بمستهل التداول .. سعر الذهب في السعودية صباح السبت 26 يونيو 2021 قفزة بمستهل التداول .. في صباح السبت 26 يونيو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في السعودية، قفزة طفيفة بمستهل التداول اليوم السبت 26 يونيو 2021، وسجل عيار 24 الذى يعد أعلى العيارات الذهبية في ويبحث عنه السعوديون بشكل رئيسى مقارنة بالعيارات الأخرى بخلاف الدول الأخرى سعر 214.93 ريال سعودى،وسجل سعر الذهب الاقتصادي في السوق السعودى، عيار 14 نحو 125.38 ريال.

وذكر معهد التمويل الدولي، إن السعودية تسير بخطى ثابتة على طريق الانتعاش مع زيادة رؤوس أموال وافدة للاستثمار، وتوقع المعهد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3% خلال العام الجاري 2021 بعد انكماش 7.2% خلال العام الماضي، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2% عام 2021 و1.3% للعام المقبل مدفوعاً بالنمو غير النفطي 3% و9.3% على التوالي.

ووفقاً للمعهد ستدعم مشروعات صندوق الاستثمارات العامة الكبيرة، فيما ستظل السياسات النقدية متيسرة حتى يتعافى بشكل جيد، متوقعاً زيادة تدفقات رأس المال للأجانب غير المقيمين بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 47 مليار دولار العام الجاري، وأن زيادة النمو المحتمل يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تتجاوز المشاريع الوطنية العمالقة.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي نحو 453 مليار دولار متجاوزة 250 مليار دولار المقدرة لحماية ربط الريال من المضاربة

تنشر "المصرى اليوم"، سعر الذهب في السعودية صباح اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الوحدة

ريال سعودى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

214.93 ريال

$57.32

سعر الذهب عيار 22

197.02 ريال

$52.54

اسعار الذهب عيار 21

188.07 ريال

$50.15

اسعار الذهب عيار 18

161.20 ريال

$42.99

سعر الذهب عيار 14

125.38 ريال

$33.43

سعر الذهب عيار 12

107.46 ريال

$28.66

اسعار أوقية الذهب

6,684 ريال

$1,783

اسعار جنيه الذهب

1,505 ريال

$401.22

اسعار كيلو الذهب

214,930 ريال

$57,315

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

إحصائية: ارتفاع نسبة التحصين بين منسوبي الجامعات السعودية

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

صندوق النقد الدولي: وتيرة الإصلاحات الهيكلية في السعودية تسير بشكل متسارع وفاعل

صندوق النقد الدولي: وتيرة الإصلاحات الهيكلية في السعودية تسير بشكل متسارع وفاعل