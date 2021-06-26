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عيار 24 بـ510.59 درهم .. في المغرب صباح السبت 26 يونيو 2021

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عيار 24 بـ510.59 درهم .. سعر الذهب في المغرب صباح السبت 26 يونيو 2021 عيار 24 بـ510.59 درهم .. في المغرب صباح السبت 26 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في المغرب، ارتفاع بمستهل التعاملات اليوم السبت 26 يونيو 2021، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية في المغرب من عودة الانخفاض.

وعالمياً فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليا، يتداول عند مستويات 1741.56.

ويضاف سعر المصنعية في المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي

الوحدة

درهم مغربي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

510.59 درهم

$57.32

عيار 22

468.05 درهم

$52.54

اسعار الذهب عيار 21

446.78 درهم

$50.15

اسعار الذهب عيار 18

382.95 درهم

$42.99

سعر الذهب عيار 14

297.85 درهم

$33.43

سعر الذهب عيار 12

255.30 درهم

$28.66

اسعار أوقية الذهب

15،879 درهم

$1،783

اسعار جنيه الذهب

3،574 درهم

$401.22

اسعار كيلو الذهب

510،592 درهم

$57،315

المصرى اليوم

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