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الذهب في الكويت اليوم السبت 26 - 6 - 2021

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أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 26 - 6 - 2021 الذهب في الكويت اليوم السبت 26 - 6 - 2021
في الكويت صباح اليوم السبت 26 ــ 6 ــ 2021

وباستعراض الذهب في الكويت صباح اليوم السبت 26 ــ 6 ــ 2021، وفق آخر تحديث للسعر في اسعار فئات الذهب، وأسعار الذهب في الكويت اليوم كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 17,26 دينار كويتي، ويقابله 57,27 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 15,82 دينار كويتي، مقابل 52,50 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 15,10 دينار كويتي، مقابل 50,11 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 12,94 دينار كويتي، ويقابله 42,95 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 536,84 دينار كويتي، مقابل 1781,30 دولار أمريكي.

و سجل سعر «الجنيه الذهب» 138,08 دينار كويتي أي ما يعادل 458,16 دولار أمريكي.

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