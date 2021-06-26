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عاود الصعود من جديد .. في عمان صباح السبت 26 يونيو 2021

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عاود الصعود من جديد .. سعر الذهب في عمان صباح السبت 26 يونيو 2021 عاود الصعود من جديد .. في عمان صباح السبت 26 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في عمان مستهل التعاملات السبت 26 يونيو 2021، ارتفاع طفيف وسجل سعر الجرام عيار 24 إلى سعر 22.07 ريال عمانى.

وسجل الاقتصادى في عمان، عيار 14 سعر 12.87 ريال .

مصادر الذهب في عمان:

تحتوي عُمان، على مصادر متنوعة من الثروات المعدنية ضمت مختلف أنواع المعادن ومنها على سبيل المثال النحاس والكروم والمنجنيز والذهب والرصاص والفضة، وتعتبر سلطنة عُمان واحدة من أقدم دول العالم التي عرفت أعمال التنقيب والتعدين منذ نحو خمسة آلاف عام باستخراج النحاس من وادي الجزي في شمال السلطنة، وبعد مجيء التكنولوجيا المتطورة وبالتعاون مع دول عديدة لها خبرات طويلة في هذا المجال، شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عمليات التنقيب أمكن من خلالها اكتشاف مواقع جديدة ومعادن أخرى لم تكن مكتشفة من قبل.

تنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب داخل محلات الصاغة في عمان بداية تعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني

الوحدة

ريال عماني

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

22.07 ريال

$57.32

سعر الذهب عيار 22

20.23 ريال

$52.54

اسعار الذهب عيار 21

19.31 ريال

$50.15

اسعار الذهب عيار 18

16.55 ريال

$42.99

سعر الذهب عيار 14

12.87 ريال

$33.43

سعر الذهب عيار 12

11.03 ريال

$28.66

اسعار أوقية الذهب

686.23 ريال

$1،783

اسعار جنيه الذهب

154.46 ريال

$401.22

اسعار كيلو الذهب

22،065 ريال

$57،315

المصرى اليوم

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