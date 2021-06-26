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عيار 24 يقفز الى هذا الرقم .. في الإمارات صباح السبت 26 يونيو 2021

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عيار 24 يقفز الى هذا الرقم .. سعر الذهب في الإمارات صباح السبت 26 يونيو 2021 عيار 24 يقفز الى هذا الرقم .. في الإمارات صباح السبت 26 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في الامارات، مستهل تعاملات السبت 26 يونيو 2021، ارتفاع طفيف وسجل عيار 24 في الامارات سعر 210.52 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الامارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

210.52 درهم

$57.32

سعر الذهب عيار 22

192.98 درهم

$52.54

اسعار الذهب عيار 21

184.21 درهم

$50.15

اسعار الذهب عيار 18

157.89 درهم

$42.99

سعر الذهب عيار 14

122.80 درهم

$33.43

سعر الذهب عيار 12

105.26 درهم

$28.66

اسعار أوقية الذهب

6،547 درهم

$1،783

اسعار جنيه الذهب

1،474 درهم

$401.22

اسعار كيلو الذهب

210،521 درهم

$57،315

المصرى اليوم

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