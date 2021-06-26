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انتشال جثة من تحت انقاض عقار العطارين المنهار بالإسكندرية وارتفاع الضحايا الى ٤ وفيات

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انتشال جثة من تحت انقاض عقار العطارين المنهار بالإسكندرية وارتفاع الضحايا الى ٤ وفيات انتشال جثة من تحت انقاض عقار العطارين المنهار بالإسكندرية وارتفاع الضحايا الى ٤ وفيات

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نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، فجر اليوم السبت، في انتشال جثة من تحت انقاض عقار العطارين المنهار ليرتفع عدد الضحايا إلى ٤ قتلى .

وكان رجال الحماية المدنية انتشلوا مساء أمس الجمعة، 3 جثامين من أسفل أنقاض عقار العطارين المنهار، لتبلغ حصيلة ضحايا العقار المنكوب ٤ وفيات جميعهن سيدات.

وفي وقت سابق، أنقذت قوات إدارة الحماية المدنية 4 آخرين من قاطني العقار، بينهم سيدة مصابة، عمرها 70 عاما، جرى نقلها إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى البحث عن ٤ سيدات تحت الأنقاض.

وانهار عقار قديم مكون من 5 طوابق جزئيا، عصر أمس الجمعة، بشارع مرسي بدر، والمعروف بـ«عقار المحاريث والهندسة» بمنطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل بشكل فوري مع تبعات الحادث.

المصرى اليوم

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