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بسبب تفشي دلتا كورونا.. إغلاق تام في سيدني لمدة أسبوعين

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بسبب تفشي دلتا كورونا.. إغلاق تام في سيدني لمدة أسبوعين بسبب تفشي دلتا كورونا.. إغلاق تام في سيدني لمدة أسبوعين
في محاولة للسيطرة على الانتشار السريع بأكبر مدن أستراليا

بسبب تفشي دلتا كورونا.. إغلاق تام في سيدني لمدة أسبوعين

فرضت أستراليا، اليوم السبت، إغلاقاً تاماً لمدة أسبوعين في كل أنحاء مدينة سيدني وضواحيها من جرّاء تفشي .

رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، غلاديس بريجيكليان، قالت إنه سيتم فرض عزل عام صارم على سيدني لمدة أسبوعين، ابتداءً من مساء اليوم السبت.

وأشارت بريجيكليان وفق صحيفة البيان، إلى أن ذلك يأتي في محاولة من السلطات لاحتواء تفشٍ سريعٍ الانتشار لسلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا في أكبر مدن أستراليا.

ويسري بالفعل عزل عام على أكثر من مليون شخص في وسط مدينة سيدني والضواحي الشرقية للمدينة بسبب تفشي وباء كوفيد-19، لكن السلطات الصحية قالت إنها بحاجة إلى توسيع ذلك بعد تسجيل عدد أكبر من الإصابات بالوباء.

وتعد القيود المفروضة على سيدني، التي يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة، هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإغلاق القصيرة، لكنها الصارمة التي تم فرضها في المدن الأسترالية في الأشهر الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وكانت مدينة سيدني قد أعادت فرض قيود، الأربعاء الماضي، لاحتواء انتشار متزايد لمتحورة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا، وفرضت وضع الكمامات في مقار العمل، في حين أغلقت ولايات مجاورة حدودها.

واتسعت أحدث بؤرة لتفشي الفيروس في ولاية نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر سكاناً في أستراليا وتضم سيدني، إلى أكثر من 30 مصاباً خلال أسبوع، ما دفع نيوزيلندا إلى وقف السماح بالسفر دون الخضوع لحجر صحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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