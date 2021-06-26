5 قنوات مفتوحة لـ مشاهدة الأهلي والترجي بث مباشر .. الترددات والتشكيل وحكم المباراة

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القنوات المفتوحة الناقلة لـ مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر إياب النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية على موقع جوجل والتي تقام على استاد السلام اليوم السبت 26 يونيو.

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للقراء بنشر جميع الترددات القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي التونسي والتشكيل المتوقع لـ مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر .

تقام مباراة الأهلي والترجي في إياب النصف النهائي يوم السبت 26 يونيو في الساعة التاسعة مساءً على استاد السلام بالقاهرة، وهي اللقاء رقم 20 ضمن منافسات البطولات الأفريقية بين الفريقين حقق فيها الأهلي الفوز في 7 مباريات بينما تعادل مع الترجي في 8 مباريات جمع بينهما، فاز فريق الترجي في 4 مباريات.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي إياب دوري أبطال افريقيا

1- قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي على تردد UHF 32.

2- قناة CRTV من خلال القمر الصناعي Yahsat S2 E

تردد 124273 ترميز- 30000 أفقي

وعلي القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 12883- ترميز 27500 أفقي.

3- قناة RTB على القمر الصناعي Eutelsat 16 E

تردد 10804 ترميز 29000 وعمودي.

وعلى القمر الصناعي

Eutelsat 9 E تردد 11800 ترميز 27500 عمودي.

4- قناة ORTB في دولة بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 أفقي.

وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500، عمودي.

5- قناة Sport Klub ترددات

Eutelsat 16°E- 11678 H 30000

Eutelsat 16°E- 11595 H 30000

Eutelsat 16°E- 11512 H 30000

بالإضافة إلى قناة beIN Sports HD على تردد: نايل سات تردد11054 معدل الترميز 27500- 2/3.

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي في إدارة مباراة الأهلي والترجى التونسي اليوم السبت الساعة التاسعة على استاد السلام إلى الحكم الكاميروني نيانت على أن يكون رضوان جيد الحكم المغربي بغرفة تقنية (VAR). .

الجهاز الفني للنادي الأهلي سيجري تعديلات على تشكيل الفريق في مباراة الأهلي والترجي التونسي بعودة الثنائي محمد مجدي «أفشة» وحسين الشحات للمشاركة من بداية اللقاء بدلا من حمدي فتحي وصلاح محسن.