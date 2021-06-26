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انتظام امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية الأزهرية

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انتظام امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية الأزهرية انتظام امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية الأزهرية

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انتظمت جميع لجان الامتحانات للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، في أول أيام الأسبوع الثاني من الامتحانات والتي انطلقت يوم السبت الماضي.

وأكد الشيخ محسن أبو القاسم ، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أنه يؤدي امتحان اللغة الانجليزية عدد 174 طالبا وطالبة بالقسم العلمي في 7 لجان علي مستوي المحافظة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

أشار إلى عدم تلقي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المنطقة بالعريش أي شكاوى أو إخطارات، فيما لم تسجل أي إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة والملاحظين، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال سير الامتحان.

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