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غبرة وأمطار وبَرَد بهذه المناطق.. "أجواء السبت" بتوقيع "الحصيني"

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غبرة وأمطار وبَرَد بهذه المناطق.. "أجواء السبت" بتوقيع "الحصيني" غبرة وأمطار وبَرَد بهذه المناطق.. "أجواء السبت" بتوقيع "الحصيني"
قال: طقس حار نهاراً ومعتدل في ساعات الفجر فيما عدا المرتفعات

غبرة وأمطار وبَرَد بهذه المناطق..

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو "تسميات" عبد العزيز الحصيني، أن يكون الطقس المتوقع اليوم السبت -إن شاء الله- حاراً نهاراً ومعتدلاً في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات عسير وجازان ومرتفعات جنوب الطائف، تمتد إلى أجزاءٍ من سلطنة عُمان واليمن ورياح نشطة على أجزاءً من منطقة مكة المكرّمة.

وعن الغبار، قال "الحصيني": "موسم الغبرة" تُطلق هذه التسمية من السُكان المحليين في السواحل الجنوبية الغربية من المملكة على الرياح الموسمية التي تتوافق مع فصل الصيف بشكل سنوي وتستمر قرابة "45" يوماً تزيد أو تقل، وتبدأ في نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر.

وتابع: يؤثر موسم الغبرة على مناطق ممتدة من أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة إلى سواحل الباحة وعسير وجازان، أحياناً يرتفع إلى مرتفعات الباحة وعسير، وإن كان بشكل أقل، وسرعة الرياح المتوقعة ما بين 20 - 70 كم، وهي رياح موسمية سنوية؛ قد يستمر الغبار أحيانا في بعض الأيام عدة ساعات؛ إلا أن يصرفها الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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