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شهد سعر الذهب في مصر، صباح اليوم، السبت 26 يونيو 2021، ارتفاعا طفيفا عائدا للأسعار التى حققها صباح الجمعة ويعانى الذهب فى مصر خلال الأسبوع المنتهى من عدم الاستقرار والتذبذب على مدار اليوم الواحد، متأثرا بتذبذب الأسعار عالميا، والتى شهدت خسائر لم تشهدها من 11 شهر وسط حالة من الترقب من المواطنين والتجار للتصريحات الاقتصادية الأمريكية.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم السبت، 885 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 774 جنيها، والعيار 18 قيراطًا 663 جنيها، والجنيه الذهب بسعر 6190 جنيها .

فيما شهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا قبل إغلاق البورصات للإجازة الإسبوعية يومى السبت والأحد بعد يوم حافل من عدم الاستقرار.

تعرف على أسباب عدم استقرار اسعار الذهب :

شهد الذهب عالميا حالة من التأرجح مابين الصعود والهبوط على مدار اليوم الأخير فى الإسبوع حيث ارتفع بعد تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن التضخم ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى، وهو المؤشر الذي يتحدد على أساسه التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء المؤشر متوافقًا مع التوقع المقدر بنسبة 3.4% ومرتفعًا عن أخر تسجيل بـ 0.3%، وارتفع الذهب بعد البيان ليصل إلى 1788 دولارًا في هذه اللحظات، مع صدور تقرير من بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) يشير إلى بقاء معدل التضخم مرتفع لأربعة سنوات مقبلة على الأقل، ويقف التضخم الأمريكي وفق مؤشر إنفاق المستهلك عند أعلى المستويات منذ عام 1991.

ثم مالبث أن انخفض الذهب قليلا بعد إعلان الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه تم الاتفاق مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لتقديم 579 مليار دولار في استثمارات البنية التحتية، مما عزز معنويات المستثمرين واتجهو نحو الدولار والذى تربطه علاقة عكسية بالذهب.

كما أثرت فى أسعار الذهب عالميا أيضا الإعلان عن تقرير البطالة والذى أكد تقديم 411 ألفًا من مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مما يؤكد انتعاش سوق العمل بشكل مطرد من أزمة كوفيد-19 بفضل إعادة فتح الاقتصاد.

ومازال الذهب يتأرجح مابين صعود وهبوط بسبب التصريحات الإقتصادية الأمريكية المتتالية والتى أثارت مخاوف المستثمرين، فعلى الرغم من أن الحزم الهائلة، والميزانية الخيالية التي يضعها بايدن ستعمل جميعًا على رفع معدل التضخم، لأنها تعني المزيد من طباعة الأموال لتدعيم النمو الاقتصادي ولا يصب هذا في صالح مؤشر الدولار الأمريكي، ويجعل الأنظار تتجه نحو الذهب، ولكنه يخلق حالة من عدم اليقين أو الثقة في الأسواق، لأنه مع التضخم الشديد، ربما يلجأ الفيدرالي للتغاضي عن نوبات غضب السوق ويتخذ ما يلزم ويسرع من قرار رفع الفائدة والذى لا يصب فى مصلحة الذهب .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح السبت، 785.29 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,781.29 $.

«المصري اليوم» تنشر اسعار الذهب صباح اليوم السبت 26 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 882 إلى 885 عيار 22 809 إلى 811 عيار 21 772 إلى 774 عيار 18 662 إلى 663 عيار 14 515 إلى 516 عيار 12 441 إلى 442 الاونصة 27.439 إلى 27.510 الجنيه الذهب 6.176 إلى 6.192 الكيلو 882.268 إلى 884.571



متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم السبت 26 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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