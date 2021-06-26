خبز ناقص الوزن ومخابز بدون ترخيص.. «تموين الإسكندرية» تفاجئ 8 إدارات وتحرر 327 محضرًا

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قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ8 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 327 محضراً بمخالفات متنوعة.

وقامت ادارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة عصام اللبيدى بتحرير 42 محضر تنوعت بين ١٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢٣ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين العجمى أسفرت الحملة عن تحرير 121 محضر شملت ٩ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر تجميع ٤ شكاير دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كجم وذلك للبيع بالسوق السوداء، ومحضر تجميع عدد ٣٠ زجاجة زيت تموينى داخل سوبر ماركت، ومحضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد، و٣٤ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٣٠ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و١٦ محضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و١٢ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و١٢ محضر استخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية، و٥ محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 15 محضر شملت ١٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لبقال تموينى مخالف، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 54 محضر شملت ١٥ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٧ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٤ محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، و٤ محاضر البقالين تموين مخالفين،ومحضر لمنشأة بدون ترخيص، و٣ محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين العامرية حررت الحملة 19 محضر شملت ١٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية لحيازته أرز مجهول المصدر، ومحضر لبقال تموينى مخالف، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين برج العرب أسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر شملت محضر لإدارة وتشغيل شركة تعبئة الوجبات الغذائية بدون ترخيص، ومحضر حيازة ٥٠٠ كجم مطاط منتهى الصلاحية، و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و١٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و٣ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 20 محضر شملت ١٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر بحيازة وعرض لحوم مجمدة مجهولة المصدر وتم تحرير كمية ٢٥ كجم.

وفى إدارة تموين غرب والجمرك حررت الحملة 30 محضر شملت ٨ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و١١ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٣ محاضر لمخابز سياحية مخالفة، و٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.