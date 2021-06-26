سكان الـ 800 فدان في أكتوبر الجديدة يناشدون مدبولي بسرعة التدخل لحل مشاكل المدينة

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سادت حالة من الغضب والاستياء من جانب المواطينين المقيمين بمشروع الإسكان الاجتماعي منطقة 800 فدان، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وذلك بسبب مطالبة جهاز المدينة المواطنين بدفع تكلفة تنفيذ الصواعد الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وهي سابقة لم تحدث من قبل في المدن الجديدة، على حد قولهم.

وأكد المواطنين بمنطقة 800 فدان، والتى تضم 4 قطاعات سكنية، بعدد وحدات سكنية تزيد عن 40 ألف وحدة، أن هناك حالة تعنت من جانب جهاز المدينة، بسبب الاجراءات الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، مشيرين إلى أنه طبقا للعقد المبرم الخاص بالوحدات السكنية، فأن الوحدات تسلم كاملة المرافق، وهو ما لم يحدث.

وناشد المواطنين في رسالة موجهة لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، «نحن سكان مدينة أكتوبر الجديدة الـ ٨٠٠ فدان جميع القطاعات أ. ب. ج. د، تزليل العقبات التي تعيق جهاز أكتوبر الجديدة في تنفيذ آوامر القيادة السياسية، بربط المدن الجديدة بشبكة اتصالات وطرق وتمهيدها لتكون بيئة صحية وحاضنة للسكان، حيث أن الوضع الحالي مأساوي، بدءا من التأخر في التسليم، ووصَولا إلى الإهمال الجسيم من الجهاز بحق الذين تسلموا وحداتهم وسكنوا في المدينة بالفعل.

وتابع المواطنين في رسالتهم، نحن ملاك الوحدات السكنية بمنطقة 800 فدان، هناك عدة أمور تعد عامل طرد وغير جاذب للسكان من بينها، عدم قيام الجهاز بدوره المنوط به لتوفير سبل المعيشة للمواطنين، وتعمد تهميش الخدمات، والتى أهمها عدم فتح الوحدات الصحية الخاصة بالمنطقة حتى الأن، وأيضا عدم وجود سيارات للإسعاف أو مطافي أو مركزا للشرطة، بجانب ترك العمارات بساكنيها دون الإهتمام بالمرافق الأساسية، وانقطاع المياه بشكل مستمر، وزيادة الرسوم المقررة على الوحدات السكنية لتركيب الغاز، مما يعد سببا رئيسيا من عزوف المواطنين خوفا على أسرهم من الشكل الطارد للسكن والإقامة بالمدينة التي أصبحت أشبه بمدينة أشباح كثرت فيها الحوادث والأدخنة المنبعثة من حرائق القمامة، والمصانع المجاورة للمنطقة، خاصة مصانع السيراميك.

وأوضحت الرسالة إلى أن الجهاز وضع صورة غير حقيقية أمام سيادتكم والإعلام والجماهير للتصدير بأن المدينة جاهزة لاستقبال المواطنين، حيث قام باظهار عدد من العمارات في قطاع أ في أول المشروع الشوارع الرئيسة ممهده الطرق ومنظمة ويغلب عليها الطابع الجمالي في التقسيمات واللاند سكيب، بينما باقي المواقع، والتى تمثل أكثر من 70% مهملة، بالإضافة للمشكلة الأكبر والخاصة بعدم وجود مواصلات مباشرة من المدينة لمنطقة وسط القاهرة، وهو ما يسبب عائق كبير للعاملين داخل القاهرة، وتكبد أموال كبيرة في عملية التنقل اليومية.

كان جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أصدر بيانا الأسبوع الماضي، خاص باجراءات التعاقد على الغاز بمشروع الإسكان الإجتماعي، أكد فيه أن تنفيذ شبكة الغاز الطبيعى، تتم وفقاً للبروتوكول مبرم بين صندوق الإسكان الاجتماعي والشركة القابضة للغازات إيجاس، ينص على تحمل مالك الوحدة قيمة الشبكة الأرضية قبل توصيل الخدمة

وأضاف الجهاز خلال بيان، أنه حرصاً على توصيل الخدمة للمواطنين تم مخاطبة السلطة المختصة بالقيمة الواردة من شركة الغاز، لتنفيذ الصواعد وتمت الموافقة على قيام الجهاز بسدادها بشرط استرداد القيمة من العميل قبل توصيل الخدمة.