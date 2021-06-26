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اليوم السبت.. طقس حار في شمال سيناء

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اليوم السبت.. طقس حار في شمال سيناء اليوم السبت.. طقس حار في شمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، طقس حار خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 19 وحتي 34 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 23 إلى 32 درجة، ورفح ما بين 22 إلى 31 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 19 إلى 34 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية، بناءا على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية، وعدم تلقي أي اخطارات أو شكاوي بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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