غدا الأحد.. بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء

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تبدأ مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، غدًا الأحد، تلقي تظلمات الطلبة وأولياء الأمور على نتائج الشهادة الإعدادية للدور الأول للعام الدراسي 2020-2021، ولمدة 15 يومًا.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه يتم التقدم بطلب باسم وكيل الوزارة في موعد غايته ١٥ يوما ابتداء من يوم غد الأحد، ويسلم الطلب إلى إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية، على أن يرفق به قسيمة سداد رقم 123 تربية وتعليم في حساب المديرية بقيمة عشرون جنيها لكل مادة متظلم منها.

وأضاف رضوان، أنه بعد تقديم الطلب يتم تحديد موعد للاطلاع على صور كراسات الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة في المواد المتضرر منها الطالب، والتي تم السداد عنها، على أن يؤخذ إقرار كتابي على ولي الأمر بأنه قد أطلع على صورة ورقة الإجابة لنجله وأنها هي ذات الورقة.

وأشار رضوان إلى أنه في حالة تعديل درجات الطالب يتم رد المبالغ المحصل من الطالب ويتم إخطار الطالب بالتعديل بعد انتهاء اللجان الفنية من عملها، لافتًا إلى أن مواعيد تقديم التظلمات والإطلاع عليها يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا.

وشدد على منع دخول التليفون المحمول أثناء عملية الإطلاع على أوراق الإجابة، وأنه لن يسمح إلا بمرافق واحد داخل اللجنة.