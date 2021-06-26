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ارتفاع عدد حالات الشفاء من إلي 2892 حالة

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ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلي 2892 حالة ارتفاع عدد حالات الشفاء من إلي 2892 حالة

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ارتفعت عدد حالات الشفاء من المستجد بشمال سيناء إلى 2892 حالة شفاء على مستوي المحافظة منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 527 حالة، لافتًا إلى أنه تم تسجيل عدد 11 حالة شفاء جديدة ليصل عدد حالات الشفاء إلى 2852 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 210 حالات منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 8 حالات تحت الحجز بالمستشفيات و40 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.

المصرى اليوم

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