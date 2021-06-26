أثناء مشاركته إطفاء حريق .. إصابة مدير الحماية المدنية في المنيا

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أصيب مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة المنيا أثناء مشاركته في عملية إطفاء حريق، نشب داخل سيارة فنطاس محملة بالـ«بيوتامين» في المنيا، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بإصابة مدير إدارة الحماية المدنية بالمنيا أثناء قيامه بالمشاركة في إطفاء حريق.

وبانتقال قوات الأمن تبين إصابة اللواء خالد سعد مخلوف مدير إدارة الحماية المدنية، أثناء مشاركته في عملية إطفاء سيارة فنطاس محملة بالبيوتامين انفجرت أحدي البراميل المعبئة بمادة الـ «بيوتامين» مما أدي إلى أصابته.

تم نقل المصاب إلى مستشفي المنيا الجامعي وتم عمل الاسعافات اللازمة، وانتدبت النيابة معمل الأدلة الجنائية إلى مكان الحريق لبيان ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

يشار أن قوات الحماية المدنية بالمنيا، تمكنت من إخماد حريق هائل بمدينة أبوقرقاص، ظهر الأحد الماضي، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم، وجري نقل 3 مصابين من بين 27 إلى مستشفي أسيوط، لإصابتهم بحروق من الدرجة الأولي وتوفي أحدهم.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تفقد موقع الحريق الذي طالت خسائره 6 محلات تجارية ومنزل.