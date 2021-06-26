أخبار عاجلة

"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية -
الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين غرب مأرب -
مرتادو "سوق مواشي الدرب": الوضع يزداد سوءاً بعد التصاريح الرنانة للمسؤولين -
الرجاء البيضاوي المغربي يتوج  بكأس الاتحاد الإفريقي -
"الصحة": حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ اللقاح -
إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة -
نزار مقني عن مشروع القرار التونسي: نسعى لدفع إثيوبيا إلى الحوار -
شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة -
العرابي: الدبلوماسية المصرية أدت دورها على أكمل وجه في جلسة مجلس الأمن -
بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ شمال سيناء: انشاء مصنع زيت الزيتون في منطقة الخفجة

Print
محافظ شمال سيناء: انشاء مصنع زيت الزيتون في منطقة الخفجة محافظ شمال سيناء: انشاء مصنع زيت الزيتون في منطقة الخفجة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تشكيل لجنة لمعاينة موقع انشاء مصنع لانتاج زيت الزيتون في منطقة الخفجة بمركز نخل بوسط سيناء.

من جانبه قال أشرف عليوة، مدير مكتب الاستثمار بالمحافظة، إن احدي الشركات تقدمت للمحافظة بمشروع إنشاء مصنع لانتاج زيت الزيتون في منطقة وسط سيناء، على مساحة 10 آلاف متر مكعب.

وأضاف عليوة، أن المصنع بتكلفة استثمارية تبلغ 7.6 مليون جنيه، حيث سيوفر 10 فرص عمل، وتبلغ طاقته الانتاجية 70 طن/اليوم، لافتًا إلى احتياج المنطقة للمشروع حيث يوجد حوالي 960 فدان من الزيتون بنخل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة

بعد تفقده أعمال «النهر الأخضر».. رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مرآة لمصر الحديثة

رئيس البناء الوطني الجزائري يؤكد أحقية شباب ورقلة في التظاهر السلمي ويتهم«العصابة»

رئيس البناء الوطني الجزائري يؤكد أحقية شباب ورقلة في التظاهر السلمي ويتهم«العصابة»

السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا

السلطات الليبية تغلق المقاهي وقاعات المناسبات للحد من تفشي كورونا

تركمانستان تنفي قيامها بحشد معدات عسكرية على حدود أفغانستان

تركمانستان تنفي قيامها بحشد معدات عسكرية على حدود أفغانستان