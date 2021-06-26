بيان جديد من الخارجية الأمريكية إلى إثيوبيا: تتحملون المسؤولية كاملة

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أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانا جديدا موجه لأثيوبيا، بسبب مقتل طاقم أطباء بلا حدود في إقليم تيجراي الإثيوبي، حيث قال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية «نشعر بالفزع والحزن العميق لمعرفة المزيد عن عمليات القتل المروعة لثلاثة من موظفي منظمة أطباء بلا حدود في منطقة تيجراي الإثيوبية اليوم.

وتابع المتحدث «لا يمكن الدفاع عن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني ويجب أن تتوقف على الفور. إننا ندعو إلى إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة الجناة على عمليات القتل هذه.

وحملت الخارجية الامريكية الحكومة الاثيوبية على ماحدث قائلة «تتحمل حكومة إثيوبيا في نهاية المطاف المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني ووصول المساعدة الإنسانية بحرية ودون عوائق. يعد وقف الأعمال العدائية أمرًا ضروريًا لضمان قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة المواطنين بأمان، ومنع المزيد من المعاناة، والتصدي للتحديات العديدة، بما في ذلك المجاعة.

جدير بالذكر أن منظمة أطباء بلا حدود، كانت أعلنت أمس الجمعة، عن مقتل 3 من موظفيها في بيان رسمي «نحن اليوم في حال حداد بعد تلقي تأكيد بوفاة ثلاثة من زملائنا العاملين في تيغراي. ماريا هيرنانديز، منسقة أنشطة الطوارئ لدى المنظمة، ويوهانس هاليفوم رضا، مساعد التنسيق والسائق تيدروس جبريماريام جبريمايكل، كانوا يتنقلون بالسيارة بعد ظهر أمس عندما فقدنا الاتصال بهم. هذا الصباح تم العثور على سيارتهم، وعلى بعد أمتار قليلة، عُثرَ على جثثهم الهامدة.

ما من كلمات تعبر بحق عن حزننا وصدمتنا وغضبنا من هذا الهجوم المروع، ولن تُخفف هذه الكلمات من خسائر ومعاناة أسرهم وأحبائهم الذين نعرب لهم عن أعمق تعاطفنا وتعازينا.

إننا ندين هذا الهجوم على زملائنا بأقوى العبارات الممكنة وسنعمل بلا هوادة على فهم ما حدث. كانت ماريا ويوهانس وتيدروس في تيغراي يقدمون المساعدة للناس ولا يمكننا تصور أنهم خسروا حياتهم مقابل هذا العمل. نحن على اتصال وثيق مع عائلاتهم ونتمنى أن يحصلوا على أقصى درجات الاحترام والخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية«.