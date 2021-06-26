أخبار عاجلة

"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية -
الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين غرب مأرب -
مرتادو "سوق مواشي الدرب": الوضع يزداد سوءاً بعد التصاريح الرنانة للمسؤولين -
الرجاء البيضاوي المغربي يتوج  بكأس الاتحاد الإفريقي -
"الصحة": حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ اللقاح -
إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة -
نزار مقني عن مشروع القرار التونسي: نسعى لدفع إثيوبيا إلى الحوار -
شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة -
العرابي: الدبلوماسية المصرية أدت دورها على أكمل وجه في جلسة مجلس الأمن -
بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بيان جديد من الخارجية الأمريكية إلى إثيوبيا: تتحملون المسؤولية كاملة

Print
بيان جديد من الخارجية الأمريكية إلى إثيوبيا: تتحملون المسؤولية كاملة بيان جديد من الخارجية الأمريكية إلى إثيوبيا: تتحملون المسؤولية كاملة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانا جديدا موجه لأثيوبيا، بسبب مقتل طاقم أطباء بلا حدود في إقليم تيجراي الإثيوبي، حيث قال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية «نشعر بالفزع والحزن العميق لمعرفة المزيد عن عمليات القتل المروعة لثلاثة من موظفي منظمة أطباء بلا حدود في منطقة تيجراي الإثيوبية اليوم.

وتابع المتحدث «لا يمكن الدفاع عن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني ويجب أن تتوقف على الفور. إننا ندعو إلى إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة الجناة على عمليات القتل هذه.

وحملت الخارجية الامريكية الاثيوبية على ماحدث قائلة «تتحمل حكومة إثيوبيا في نهاية المطاف المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني ووصول المساعدة الإنسانية بحرية ودون عوائق. يعد وقف الأعمال العدائية أمرًا ضروريًا لضمان قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة المواطنين بأمان، ومنع المزيد من المعاناة، والتصدي للتحديات العديدة، بما في ذلك المجاعة.

جدير بالذكر أن منظمة أطباء بلا حدود، كانت أعلنت أمس الجمعة، عن مقتل 3 من موظفيها في بيان رسمي «نحن اليوم في حال حداد بعد تلقي تأكيد بوفاة ثلاثة من زملائنا العاملين في تيغراي. ماريا هيرنانديز، منسقة أنشطة الطوارئ لدى المنظمة، ويوهانس هاليفوم رضا، مساعد التنسيق والسائق تيدروس جبريماريام جبريمايكل، كانوا يتنقلون بالسيارة بعد ظهر أمس عندما فقدنا الاتصال بهم. هذا الصباح تم العثور على سيارتهم، وعلى بعد أمتار قليلة، عُثرَ على جثثهم الهامدة.
ما من كلمات تعبر بحق عن حزننا وصدمتنا وغضبنا من هذا الهجوم المروع، ولن تُخفف هذه الكلمات من خسائر ومعاناة أسرهم وأحبائهم الذين نعرب لهم عن أعمق تعاطفنا وتعازينا.
إننا ندين هذا الهجوم على زملائنا بأقوى العبارات الممكنة وسنعمل بلا هوادة على فهم ما حدث. كانت ماريا ويوهانس وتيدروس في تيغراي يقدمون المساعدة للناس ولا يمكننا تصور أنهم خسروا حياتهم مقابل هذا العمل. نحن على اتصال وثيق مع عائلاتهم ونتمنى أن يحصلوا على أقصى درجات الاحترام والخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية«.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة

مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن