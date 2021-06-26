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حسم وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قراره النهائى بشأن اعتزاله لعب كرة القدم في نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لما اذاعه مهيب عبدالهادي خلال برنامجه مساء أمس، أن وليد سليمان، لن يعتزل الآن، وما يقال عن هذا الأمر «كلام فاضي».

ونشر وليد سليمان لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي مقطع فيديو يظهر تسجيله هدفاً رائعاً خلال تدريبات اليوم. واستلم وليد سليمان الكرة بعد منتصف الملعب وأرسل الكرة بتسديدة رائعة في المرمى. ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة الترجي التونسي في إطار مواجهات الإياب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.