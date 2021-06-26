أخبار عاجلة

"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية -
الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين غرب مأرب -
مرتادو "سوق مواشي الدرب": الوضع يزداد سوءاً بعد التصاريح الرنانة للمسؤولين -
الرجاء البيضاوي المغربي يتوج  بكأس الاتحاد الإفريقي -
"الصحة": حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ اللقاح -
إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة -
نزار مقني عن مشروع القرار التونسي: نسعى لدفع إثيوبيا إلى الحوار -
شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة -
العرابي: الدبلوماسية المصرية أدت دورها على أكمل وجه في جلسة مجلس الأمن -
بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وليد سليمان يتخذ قراره الرسمي بشأن اعتزاله نهاية الموسم ..

Print
وليد سليمان يتخذ قراره الرسمي بشأن اعتزاله نهاية الموسم .. فيديو وليد سليمان يتخذ قراره الرسمي بشأن اعتزاله نهاية الموسم ..

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حسم وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قراره النهائى بشأن اعتزاله لعب كرة القدم في نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لما اذاعه مهيب عبدالهادي خلال برنامجه مساء أمس، أن وليد سليمان، لن يعتزل الآن، وما يقال عن هذا الأمر «كلام فاضي».

ونشر وليد سليمان لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي مقطع يظهر تسجيله هدفاً رائعاً خلال تدريبات اليوم. واستلم وليد سليمان الكرة بعد منتصف الملعب وأرسل الكرة بتسديدة رائعة في المرمى. ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة الترجي التونسي في إطار مواجهات الإياب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) .. فيديو

بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) .. فيديو

بالفيديو.. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة

بالفيديو.. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة

بالفيديو .. شيكابالا لـ«ميسي»: «الأحلام تتحقق»

بالفيديو .. شيكابالا لـ«ميسي»: «الأحلام تتحقق»

أدر محادثاتك من أي مكان بأفضل صوت وصورة مع مجموعة "بولي" الجديدة من حلول الفيديو الشخصية

أدر محادثاتك من أي مكان بأفضل صوت وصورة مع مجموعة "بولي" الجديدة من حلول الفيديو الشخصية