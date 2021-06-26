اللجنة الأسقفية للإعلام بالكاثوليك تناقش كتاب «فرنسيس فقير وراء جدران الفاتيكان»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت اللجنة الأسقفية للإعلام، مساء الجمعة، ندوة مناقشة وتوقيع كتاب «فرنسيس فقير وراء جدران الفاتيكان»، للكاتب والمحلل السياسي إميل أمين، بدير الآباء الفرنسيسكان بالمقطم.

جاء ذلك بحضور الكاتب إميل أمين، مؤلف الكتاب، والمونسينيور نيقولاس هنري، والسفير البابوي بمصر، ونيافة الأنبا باخوم، مسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام، ونيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب ميلاد شحاتة، مسؤول العلاقات العامة باللجنة الأسقفية للإعلام، وممثلي الطوائف المختلفة، وممثلي الأزهر الشريف، والعديد من الشخصيات الهامة، والحضور المشاركين بالندوة.

تخللت الندوة افتتاح وتقديم للندوة من الأب ميلاد شحاتة، تلاها كلمة افتتاحية من نيافة الأنبا باخوم حول أهمية كتاب «فرنسيس فقير وراء جدران الفاتيكان»، وبعض الكلمات الهامة بالكتاب، ثم بدأ الكاتب إميل بشرح الكتاب وإعطاء نبذة عن فصول الكتاب ومحتواه، كما أعلن أمين عن نيته لتحويل كل فصل إلى كتاب، لينتج مجلد كامل عن فصول الكتاب.

وقدم نيافة الأنبا باخوم درع اللجنة الأسقفية للإعلام للكاتب إميل أمين، وللأب ميلاد شحاتة، ثم فُتح باب المناقشة والأسئلة من الحضور للكاتب إميل. واختتم اليوم بكلمة من سيادة المونسينيور نيقولاس هنري، والذي اختتمها بتهنئة الجميع على صدور الكتاب، ثم صلاة السلام الملائكي.

ويرصد الكتاب ثورة البابا فرنسيس على الكراهية والأحقاد، على الجدران العالية التي تفصل البشر عن بعضهم البعض، على الاقتصاد الإقصائي الذي يهمش المستضعفين في الأرض فعلى أولئك الذين يرون في الحياة صفقة مادية، واعتبروا الأرض دار مقر إلى الأبد، وعلى الذين يسخرون الأديان لتضع العقبات من أجل الافتراق لا الاتفاق.

«فرنسيس فقير وراء جدران الفاتيكان».. كتاب يستعرض حياة البابا - صورة أرشيفية

" فرنسيس فقير وراء جدران الفاتيكان" .. كتاب تنافسية أولي ندوات اللجنة الأسقفية للإعلام بالكاثوليك