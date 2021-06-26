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مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، حرص على دعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا، من خلال حضور المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش ‏للشد من أزر زملائه ومساندتهم.

وقال موسيماني لنجم الأهلي السابق مؤمن زكريا: «تفائل بوجودك ولو انت معايا هتبقى رقم واحد في الفريق». وحرص مؤمن زكريا على الحضور اليوم، ومصافحة الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق، ‏ومطالبتهم بالفوز وحسم التأهل إلى النهائي الإفريقي ومواصلة المشوار، بحثا عن النجمة ‏العاشرة في إفريقيا.‏

ودخل الأهلي معسكرا مغلقا ابتداء من مساء أمس، وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة الجنوب ‏إفريقي بيتسو موسيماني، بحثا عن المزيد من التركيز وتنفيذ الجانب الفني والخططي الذي ‏يرغب في تنفيذه خلال مباراة العودة أمام الترجي، في إياب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب الأهلي we والسلام.‏